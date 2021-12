Segunda-feira Gorda da Ribeira registra movimento fraco

Cerca de quatro dias após a Lavagem do Bonfim, o clima na região da cidade baixa ainda é de festa. A histórica “Segunda-feira Gorda” foi realizada no Largo da Ribeira. No entanto, o visível esvaziamento da festa, trouxe preocupação para barraqueiros.

De acordo com o vendedor Valdemar Anunciação, de 62 anos, faltou divulgação da festa e apoio aos barraqueiros. “A festa está se apagando. Na verdade, há muito tempo ela vem perdendo força”.

De acordo com a presidente da Associação dos Barraqueiros de Festas Populares do Estado da Bahia, Railda Carvalho, 54 anos, a festa não tem mais o movimento cultural. “A maioria dos barraqueiros continua participando por conta da tradição, porque movimento não tem mais", diz a presidente.

Apoio

A Segunda-feira Gorda integra o calendário de festas populares da capital baiana. No entanto, segundo a Empresa Salvador Turismo (Saltur), este é o primeiro ano que a festa não recebe o apoio da prefeitura.

Ainda segundo a Saltur, seria necessário ter apresentado um projeto com antecedência pela associação para a gestão municipal.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

