Segunda etapa da Via Expressa é inaugurada nesta quinta

A segunda etapa da Via Expressa, que vai ligar a BR-324 ao Porto de Salvador, foi inaugurada na manhã desta quinta-feira, 25, com a liberação de cinco viadutos na Rótula do Abacaxi, Largo Dois Leões e Baixa de Quintas.

De acordo com informações do Governo do Estado, esta é a maior intervenção viária do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em área urbana que está em execução no Brasil. O governador Jaques Wagner e o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, participaram da cerimônia de abertura e realizaram o percurso que foi aberto até a Avenida Heitor Dias.

Com a inauguração, os motoristas passam a ter uma alternativa para trafegar nos dois sentidos entre a BR-324 e a Estrada da Rainha. Quem chega à capital baiana pela rodovia federal pode utilizar o viaduto da Rótula do Abacaxi em direção à Avenida Heitor Dias, evitando os congestionamentos no Retiro e na Avenida Barros Reis.

Vias de acesso, retornos provisórios e placas de sinalização, além de uma rotatória nas imediações da Ladeira do Paiva vão facilitar o deslocamento dos condutores com destino aos bairros da Caixa d'Água, Pau Miúdo, Vila Laura e Sete Portas.

A Via Expressa será totalmente inaugurada com a conclusão do trecho final da Estrada da Rainha e dos túneis de acesso ao Comércio, na Soledade, com mais um viaduto que ligará o tráfego entre as Cidades Baixa e Alta.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação do Estado, a Via Expressa, com extensão total de 4,3 km, receberá o investimento de R$ 480 milhões e será concluída no primeiro semestre de 2013. Com a finalização da obra, o transporte pesado de carga deverá ser feito exclusivamente pela via.

