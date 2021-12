Segunda etapa da Linha Vermelha é entregue à população

A segunda etapa da Linha Vermelha (BR-Águas Claras) foi inaugurada pelo governador Rui Costa, neste domingo, 4, durante evento voltado para a comunidade da região.

A obra, que teve o investimento de R$ 50 milhões, integra a futura avenida 29 de Março, que será responsável pela ligação entre a avenida Orlando Gomes - já duplicada - e a BR-324.

"Aqui estamos integrando regiões importantes da cidade, e deste ponto chegaremos até o Bairro da Paz. No outro sentido, chegaremos até Paripe. A parte da cidade que era de difícil acesso ficou com acesso rápido e facilitado, e vai melhorar ainda mais porque, com todas as obras prontas, aqui terá a maior integração do Norte-Nordeste, com ônibus intermunicipais, metrô e BRT", disse Rui Costa.

Intervenção urbana faz parte do corredor transversal que vai ligar Piatã ao subúrbio ferroviário da capital

Ainda de acordo com o governador, a segunda etapa da Linha Vermelha garante não apenas mais mobilidade para as milhares de pessoas, mas "também vai garantir a atração de empreendimentos que vão gerar emprego". "É importante gerar emprego não só durante a execução da obra, mas após a entrega. Isso é o mais importante de tudo quando fazemos uma obra em Salvador, que há décadas carrega o título de capital do desemprego", acrescentou.

O novo sistema viário é formado por uma via marginal à rodovia federal BR-324, com uma extensão de aproximadamente dois quilômetros, incluindo um novo viaduto construído sobre a rua Celika Nogueira.

O conjunto de novas vias totaliza 4,2 quilômetros de extensão e também dispõe de alças de acesso à BR-324, além de uma pista apta a operar o BRT. Ciclovia, passeios com piso tátil, escadas, passagem para pedestres, sinalização e paisagismo completam a obra do governo estadual. A expectativa é que seja resolvido o problema crônico dos engarrafamentos no local.

Novos fluxos de tráfego

Também serão facilitados os acessos ao bairro de Cajazeiras, à Via Regional e à BA-528 (Estrada do Derba). Os novos fluxos de tráfego do sistema estarão disponíveis a partir do dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil.

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a medida foi tomada para garantir que a adaptação dos motoristas às novas rotas ocorra sem transtornos para o trânsito, em um dia de pouca circulação e movimento de veículos na região.

Além de garantir mais fluidez no trânsito em uma das áreas mais populosas de Salvador, o novo sistema vai valorizar imóveis e empreendimentos comerciais.

Da Redação Segunda etapa da Linha Vermelha é entregue à população

adblock ativo