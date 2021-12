Segunda edição do Prêmio Nelson Mandela é apresentada nesta sexta-feira

Reconhecendo pessoas e instituições de destaque em ações voltadas para a construção de um mundo mais humano, o Prêmio Nelson Mandela apresenta a segunda edição nesta sexta-feira, 22, às 18h, no Centro Cultural da Câmara de Vereadores de Salvador.

Estarão presentes como convidados o prefeito ACM Neto e o vereador Téo Senna. Os premiados irão receber um troféu – um baixo-relevo de uma representação do líder sul-africano Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz de 1993 – criado pelo artista plástico Roberto D'Araújo.

As premiações serão de acordo com as seguintes categorias: Obra Humanitária: Mansão do Caminho (Divaldo Franco); Saúde Pública: Hospital Aristides Maltez, referência no tratamento de pessoas com câncer (Washington Couto); Educação: professor José Wilson Santos, idealizador das Faculdades Integradas AGES em diversos municípios da Bahia; Direito pela Paz e Ética: Sérgio Nogueira Reis, Mestre em Direito e introdutor da abordagem transdisciplinar holística na área jurídica; Projetos Socioculturais: Neojibá – Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis Infantis da Bahia (Maestro Ricardo Castro); Meio Ambiente e Sustentabilidade: Ernst Götsch, criador da Agricultura Sintrópica; Cooperação Inter-Religiosa: URI – Iniciativa das Religiões Unidas (Enoé Texier); Projeto Artístico e Cultural: Escola Pracatum (Carlinhos Brown); Relevância Científica: Ricardo Ribeiro dos Santos e Milena Soares (Fiocruz e Senai Cimatec), pioneiros no trabalho de Pesquisa com Células Tronco e Biotecnologia; e Mídia da Paz: José Raimundo, repórter da Rede Bahia de Televisão.

