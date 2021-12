Segunda edição do 'Banquetaço' chega ao Pelourinho em outubro

A segunda edição do 'Banquetaço' acontece no Pelourinho, no dia 16 de outubro. O evento acontece em paralelo ao Dia Mundial da Alimentação. O ato promove a distribuição de comida nas ruas.

O movimento pretende estimular o debate sobre a volta da fome e mobilizar a população para a Conferência Nacional, Popular, Autônoma: por Direitos, Democracia e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que acontece ano que vem, possivelmente na capital baiana.

Para os interessados em colaborar, a organização do Banquetaço Bahia convida a contribuir com o envio de alimentos, contribuição financeira (para produção de materiais de divulgação e logística) ou trabalhando na organização e divulgação do evento.

