Segunda DT do Subúrbio é inaugurada em Plataforma

A 29ª Delegacia Territorial (DT/Plataforma) foi inaugurada nesta terça-feira, 2. A unidade já está em atividade e conta com o efetivo três escrivães e 28 investigadores, coordenados pela delegada titular Celina Fernandes, segundo informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

A sede está localizada na avenida Suburbana, nº 272, e beneficiará os moradores do Subúrbio Ferroviário. Na mesma região, localizam-se a 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi), duas Bases Comunitárias de Segurança (BCS), em Rio Sena e Fazenda Coutos, além das 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lobato), 18ª CIPM/Periperi e 19ª CIPM/Paripe.

A 29ª DT/Plataforma funcionará em regime de plantão administrativo e conta apenas com uma cela de passagem, onde os presos ficarão acomodados somente até a lavratura do ato prisional ou apresentação à autoridade que determinará seu encaminhamento para uma unidade do sistema prisional, de acordo com a assessoria da Polícia Civil.

