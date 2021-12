Segunda dose da vacina contra o HPV tem baixa procura

Meninas entre 9 e 13 anos que começaram a ser imunizadas contra o papiloma vírus humano (HPV), em março, já podem tomar a segunda dose da vacina nas unidades básicas de saúde. A mobilização nacional, cujo objetivo é alertar para a prevenção do câncer de colo do útero, começou no início deste mês. No entanto, os postos da capital baiana têm registrado baixa adesão à campanha até agora.

De acordo com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Doiane Lemos, a falta de informação a respeito da imunização como principal forma de combate à doença ainda prejudica o alcance efetivo da vacina.

A coordenadora atribui a tímida procura nos postos aos casos de internamento registrados em São Paulo, no ano passado, por suspeita de reações provocadas pela substância. Após investigação, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo concluiu que as meninas tiveram uma reação psicológica.

"O Ministério da Saúde (MS) atesta que, até o momento, não há conhecimento de nenhum efeito colateral grave. A vacina causa apenas dor no local em que é aplicada. É importante que pais e responsáveis saibam que a vacinação é a forma mais eficiente de se proteger contra o câncer de colo do útero", explicou.



Segundo Doiane, o MS estabelece que, até o final do ano, pelo menos 80% do público-alvo seja imunizado. No entanto, até o momento, 34% das meninas tomaram a segunda dose da vacina. "No ano passado, fizemos um trabalho nos postos de saúde e nas escolas. Mas, este ano, estamos encontrando resistência até das instituições de ensino em permitir a vacinação", disse.

A mobilização para a primeira dose da vacina ocorreu em março. Agora, as jovens podem tomar o reforço, que deve ser aplicado seis meses depois da primeira dose. A terceira, que fecha o ciclo de imunização, deve ser tomada cinco anos após a primeira dose.

Meninos

Embora a vacina contra o HPV também seja indicada no combate a verrugas genitais em homens de 9 a 26 anos, a imunização gratuita, oferecida nos postos de saúde, é exclusiva para meninas entre 9 e 13 anos.

Conforme informações do MS, ainda não há previsão de quando a campanha poderá abranger mais este segmento. Para o sexo masculino, o esquema de vacinação recomendado também é composto por três doses. Em Salvador, na rede particular, cada dose pode custar de R$ 200 a R$ 500.

De acordo com o médico infectologista Daniel Marinho, nos homens, a vacina atua como importante forma de prevenir os cânceres de pênis e ânus. Ele reconhece, no entanto, a importância de intensificar a vacinação entre as mulheres.

"Pesquisas atuais comprovam que o HPV tende a desenvolver doenças graves com mais frequência em mulheres do que em homens. O Instituto Nacional do Câncer estima o surgimento de 15 mil novos casos somente este ano. É um número que merece atenção", afirmou.

