Seguem buscas por suspeito de estuprar médica em São Rafael

Ainda não foi preso o suspeito de ter estuprado uma médica do Hospital São Rafael, na avenida São Rafael, na noite da última sexta-feira, 15.

"Equipes da polícia foram até o local do ocorrido para recolher informações de testemunhas. As buscam não param", disse o delegado titular da 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima), Willian Achan.

No local do crime, os policiais encontram o jaleco que a médica estava usando no momento da agressão. O jaleco foi mandado para perícia.

No domingo, 17, a polícia divulgou retrato falado do homem. Segundo a descrição, o acusado seria negro, teria 1,70 cm de estatura e boa oratória.

O caso

A médica foi abordada por volta das 19h, quando estava no estacionamento Well Parque, após ter deixado o hospital. O homem entrou no estacionamento trajando um jaleco branco e estava armado.

A Polícia Civil informa que o criminoso usou preservativo para não ser identificado por DNA. Após a ação, o assaltante fugiu e a médica foi socorrida pela polícia por volta das 22h.

Quem tiver informações sobre o caso pode entrar em contato com o Disque Denúncia. O telefone é 3235-0000. O sigilo será garantido.

