Segue em estado grave o bebê baleado por traficantes

Continua em estado grave o menino Mário Gabriel Lago Sansão, de 1 ano e 8 meses, que foi vítima de bala perdida na manhã de domingo, 30, em Paripe. A informação é do boletim médico do Hospital do Subúrbio divulgado na manhã desta terça-feira, 2.

Mario foi ferido durante uma troca de tiros entre integrantes de facções rivais que disputam o controle do tráfico de drogas em Paripe. Após ser atingido, ele foi levado por parentes ao hospital, onde passou por cirurgia. O projétil perfurou o tórax e abdômen.

