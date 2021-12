Sefaz realiza plantão para ajudar no recadastramento

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) realiza plantão em escolas municipais de diferentes bairros nos próximos três sábados, 14, 21, 28, para facilitar o recadastramento imobiliário de quem tem dificuldade para preencher o formulário do cadastro ou não tem acesso à internet.

O proprietário que fizer o cadastramento ou recadastramento dentro do prazo, até 30 de setembro, garantirá de imediato 10% de desconto do IPTU em 2014 e 2015. Já quem não entregar o documento até dia 30 de setembro, paga uma multa de R$ 412,62 e perderá o direito a possíveis benefícios oferecidos pela Sefaz, como parcelamento de dívidas, isenções e anistia de dívidas.

Os plantões vão acontecer nas escolas das 9h às 15h, e nesse tempo os técnicos vão orientar e tirar as dúvidas da população sobre o recadastramento. Além do cadastro na internet, os contribuintes precisão enviar um documento que comprove a propriedade do imóvel. No caso dos síndicos, é necessário comprovar a legitimidade de representação do condomínio. Os documentos poderão ser enviados pelos Correios ou entregues de forma presencial nos postos da Prefeitura, no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Até esta quinta-feira, 12, 176.126 procedimentos já foram realizados e, de acordo com a secretaria, desse total, 152.148 são recadastramentos, 23.985 cadastramentos e 1.701 cadastramentos de condomínios. O coordenador acredita que 70% dos imóveis da cidade sejam recadastrados, podendo chegar a 450 mil cadastros.

Vale lembrar que atualmente os imóveis que são isentos de pagamento do IPTU são os com valor venal de R$ 28 mil, com o novo projeto da Prefeitura as unidades com valor de R$ 80 mil serão inclusas no benefício.

