Sefaz municipal disponibiliza serviços para acesso via dispositivos móveis

Os contribuintes já podem acessar os serviços da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), em Salvador, através de tablets e celulares. Por meio dos dispositivos, será possível realizar pagamentos, emitir 2ª via do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e certidões.

Adotando um modo responsivo para se adaptar aos aparelhos móveis, o portal também oferece a possibilidade de consulta ao andamento de processos administrativos e rede de arrecadação.

Segundo pesquisas do órgão, cerca de 60% dos acessos à página da Sefaz são para consultas ao IPTU. Além disso, mais de 40% deles vão para página de emissão de 2ª via do DAM. O serviço busca se adaptar ao crescente número de usuários que acessam mais os dispositivos móveis do que os computadores de mesa.

