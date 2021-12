Sefaz convoca contribuintes que impugnaram o IPTU

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) convoca 1.847 contribuintes que impugnaram IPTU e ainda não apresentaram documentação comprobatória dos fatos informados. O prazo para entrega da documentação é de 30 dias, contados a partir da terça-feira, 19, data da publicação no Diário Oficial.

Para verificar a documentação solicitada, o contribuinte deverá acessar o site da Sefaz e clicar no link "impugnação do IPTU". A não apresentação dos documentos no prazo estabelecido implicará no indeferimento da impugnação. Neste caso, o contribuinte será informado da conclusão do processo e será emitido um novo boleto com o valor complementar do tributo, atualizado até o período.

