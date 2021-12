Sedur remove invasão em área pública no bairro de Piatã

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) removeu, nesta quarta, 15, uma invasão em uma área pública na Rua da Gratidão, em Piatã. A remoção está respaldada no Código de Polícia Administrativa (Lei nº 5503/99). Mais de 30 demarcações de terras foram retiradas e 45 barracos de madeira foram desabitados.

Por meio de nota, o diretor de fiscalização da Sedur, Átila Brandão Júnior, afirmou que 15 caminhões ajudaram na remoção e na limpeza da área. “O local é uma área pública e vinha recebendo diversas denúncias dos moradores do bairro de Piatã, e o poder público tem o dever de manter o ordenamento da cidade e de preservar o uso legal de áreas públicas”, comentou.

A Sedur destaca que já havia feito uma fiscalização no dia 27 de julho, com remoção de demarcações de terras. A fiscalização no local será permanente.

