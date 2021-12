Sedur interdita 16 estabelecimentos no feriado prolongado de Natal

A Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), com o apoio da Polícia Militar, realizou 1.027 vistorias e 16 interdições em 56 bairros durante o feriado prolongado de Natal, período entre quinta-feira, 24, e domingo, 27. Entre os estabelecimentos interditados estão seis bares em Periperi, Ribeira, Boa Vista de São Caetano, Barreiras, Castelo Branco e Pituba; sete depósitos de bebidas e um mercado em Itapuã; uma casa de show em Ilha Amarela e uma lanchonete na Pituba.

As interdições ocorreram em cumprimento aos decretos municipais que estabelecem protocolos gerais e específicos para o funcionamento dos estabelecimentos no período de retomada das atividades. Além das interdições, a força-tarefa da Prefeitura dispersou nove aglomerações nos bairros de Itapuã, Liberdade, Fazenda Grande do Retiro, Rio Vermelho, Dom Avelar, Nova Brasília, Barreiras e Pernambués.

“As festas de final de ano estão aí, mas o decreto ainda continua com vigor, com os horários de restaurantes e bares até a 0h. Solicitamos a colaboração de todos, sempre no sentido de proteger a vida, evitando aglomerações, respeitando o distanciamento de mesas para que, assim, a gente consiga chegar ao próximo ano com todas as ações controladas e preservando a vida de cada cidadão", alerta o coordenador de fiscalização da Sedur, Everaldo Freitas.

adblock ativo