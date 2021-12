Sedur embarga obra de viaduto do metrô na Paralela

Por dano ambiental, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) autuou a obra de implantação do último viaduto do metrô da avenida Paralela, neste sábado, 10. Segundo o órgão, durante as vistorias os fiscais verificaram que há avanço da base das dunas em área de preservação permanente do Parque das Dunas, além de supressão de vegetação de restinga.

A Sedur também notificou o Consórcio Mobilidade Bahia por, segundo a prefeitura, não apresentar licença ambiental da secretaria que está condicionada à continuidade da obra.

De acordo com o órgão, caso os responsáveis não apresentem licença ambiental, a construção continuará embargada. Os responsáveis também devem apresentar um documento de anuência do município para intervenção no Parque das Dunas.

O diretor de fiscalização da Sedur, Átila Brandão Júnior, afirmou, por meio de nota, que a Secretaria manterá fiscalização na área. "Nosso objetivo é garantir que não haja irregularidades na obra e outro outros possíveis danos ambientais", afirmou.

Em nota, a CCR Metrô confirma que a obra de implantaçao do viaduto de retorno de Stella Maris foi embargada pelo poder municipal.

A concessionária alega que a obra possui licença ambiental emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos(Inema), mas em respeito à decisão da Sedur, os equipamentos da obra foram retirados. A concessionária esclarecerá os fatos para os órgãos ambientais competentes.

