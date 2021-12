Sedes fechadas decretam o fim do Instituto Mauá

No primeiro dia útil da Lei 13.204/14, sancionada pelo governador Rui Costa em janeiro, as duas sedes do Instituto de Artesanato Visconde de Mauá, uma na Barra e outra no Pelourinho, amanheceram fechadas nesta segunda-feira, 2, em cumprimento ao decreto que extinguiu três autarquias estaduais.

Vinculado à Secretaria Estadual do Trabalho (Setre), o instituto cede lugar para a Coordenação de Fomento ao Artesanato. Além do Mauá, a lei extinguiu também a Superintendência de Construções Administrativas (Sucab) e o Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Derba).

Enquanto o Mauá intermediava o fomento à produção artesanal na Bahia há 76 anos, a Sucab ficava responsável por executar as obras públicas do estado desde 1991. Já o Derba, entre outras atribuições, ficava responsável pela administração das rodovias estaduais não privatizadas.

Por meio de nota, a Secretaria da Administração do Estado (Saeb) convocou os cerca de 1.100 servidores das três autarquias a comparecerem aos locais de trabalho, ontem, onde receberiam instruções sobre as situações funcionais, com análises dos casos individuais.

De mudança

Mesmo com a convocação, na sede do Mauá do Porto da Barra homens trabalhavam no empacotamento das peças de artesanato para fazer a mudança. Entre os trabalhos que compõem o acervo da loja estão artigos feitos de cerâmica, palha, tecido, vidro, madeira e argila.

Embora os servidores preferissem o silêncio, quem passou pelo local, como a aposentada Maria Moraes, 65 anos, ficou surpreso com o encerramento das atividades. Ela, que morou na Barra por 30 anos, se disse "muito triste" com a extinção do Instituto Mauá.

"É lamentável. A concepção que tenho é que o Mauá é um baluarte do artesanato na Bahia", disse Maria Moraes, que foi ao local comprar peças. "Aqui havia um estímulo ao artesão sem renda fixa, que é como se fosse um alquimista que transforma matéria bruta em arte", comparou ela.

