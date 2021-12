Sede de Praia do Bahia dará lugar a espaço de lazer

O Termo de Ajuste e Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado, que permitirá o início das obras de implantação do novo Parque de Lazer e Esporte, na orla de Salvador, na área hoje ocupada pela Sede de Praia do Esporte Clube Bahia, será assinado nesta quarta-feira, 26, pelo prefeito João Henrique, no Palácio Tomé de Souza. Segundo informações do MP, acordo prevê a imediata demolição da sede de Praia do Bahia e o aproveitamento da área para a construção. As obras custarão R$ 3 milhões, pagos pela iniciativa privada. O espaço terá ciclovias, trilhas para caminhadas e outras áreas de lazer.

