Sede da Secis contará com placas de energia solar

A Secretaria de Sustentabilidade Inovação e Resiliência (Secis), está aplicando em sua estrutura física diversas iniciativas sustentáveis. Além dos mais de 200 metros quadrados de verde, a sede do órgão, no bairro do Comércio, conta com uma série de inovações tecnológicas, entre elas, a aplicação de placas de geração de energia solar implantadas no terraço, sob responsabilidade da empresa Azulare Engenharia.

Também conhecida como energia solar fotovoltaica, ela é obtida através da conversão direta da luz do sol em eletricidade por meio do efeito fotovoltaico. A célula fotovoltaica, um dispositivo fabricado com material semicondutor, é a unidade fundamental desse processo de conversão.

O investimento no valor de R$ 53.500, foi destinado à elaboração do projeto, homologação junto à Coelba, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, instalação, comissionamento e treinamento operacional.

Ao todo, foram instaladas 34 placas fotovoltaicas que irão alimentar com energia limpa e renovável o prédio de três andares. A inauguração da nova sede da Secis está prevista para o mês de setembro.

Como forma de maximizar a geração de energia nesse projeto, foram escolhidos módulos com a mais alta tecnologia disponível comercialmente no mercado, cuja principal vantagem é obter células fotovoltaicas com menor uso de matéria prima. A vida útil mínima do sistema é de 25 anos, já que há garantia do fabricante que, nesse tempo, os painéis fotovoltaicos terão rendimento mínimo de 80% da potência projetada inicialmente.

A Azulare já desenvolveu projetos em residências, lojas e supermercados. A oportunidade de executar o trabalho na Secis surgiu a partir de uma licitação, do qual a empresa participou pela primeira vez e foi vencedora. “Além da oportunidade de aplicar nosso conhecimento em prol desse projeto tão importante para a nossa cidade, participar desse processo possibilitou o fortalecimento da marca e o crescimento da maturidade organizacional da Azulare”, explicou Lucas Daltro, sócio-diretor da empresa.

