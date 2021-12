Secretários destacam importância da comunicação para Consórcio Nordeste

Com o objetivo de apresentar propostas para a comunicação digital e analógica no Nordeste, os secretários estaduais de Comunicação se reuniram neste domingo, 28, no auditório do Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O encontro foi coordenado pelo secretário de Comunicação do Estado da Bahia, André Curvello, que apontou o Consórcio Nordeste como importante para a união destes estados.

O evento também contou com a presença do diretor geral do Instituto de Radiofusão Educativa da Bahia (Irdeb), Flávio Gonçalves, que apresentou projetos dedicados à TVs educativas. "O objetivo é estimular a integração dos veículos públicos da região, tanto as TVs quanto as rádios, para que o Nordeste possa se ver e se ouvir mais. Essa articulação é importante para que os nove estados da região possam compartilhar conteúdos e transmissões e conhecer melhor uns aos outros".

O secretário de Imprensa de Pernambuco, Eduardo Machado, vê o Consórcio Nordeste como uma forma de aproximar os estados. "O consórcio entre os Estados está se consolidando e ganhando cada vez mais repercussão e importância nacional, e esse ambiente no qual podemos debater estratégias é muito importante já que faz com que os secretários e suas equipes de comunicação estejam integrados, trocando ideias e experiências. A comunicação precisa estar muito bem alinhada para potencializar ainda mais essas pautas que são de interesse de toda a região", conta.

Nesta segunda-feira, 29, os governadores do Nordeste também se reúnem em Salvador.

Consórcio Nordeste

Presidido pelo governador Rui Costa, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste foi implementado em 2019. O objetivo principal visa a redução dos gastos públicos, através de ações e compras de serviços e produtos que envolvam os estados nordestinos.

O texto do projeto foi escrito em conjunto pelas Procuradorias Gerais dos Estados do Nordeste, que realizam reuniões periódicas durante os encontros do Fórum Permanente dos Procuradores Gerais dos Estados do Nordeste.

O Consórcio visa trabalhar de forma conjunta, para que com isso haja fortalecimento no poder de negociação e também ações integradas para o desenvolvimento na segurança pública, econômico e social, infraestrutura, tecnologia e inovação, meio ambiente e outros.

Evento foi ministrado por André Curvello (à esquerda), secretário de comunicação do Estado da Bahia

