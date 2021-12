Secretário recepciona turistas no Aeroporto de Salvador

Os turistas que chegam a Salvador pelo aeroporto, na manhã desta sexta-feira,24, para curtir o Carnaval da capital baiana, foram recepcionados pelo secretário municipal de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco. De acordo com a Infraero, entre os dias 22 e 28 de fevereiro, estão previstos 200 voos diárias, destes, cerca de 39 são extras. Um total de 1400 voos, apenas no período da folia.

Tinoco contou que o aeroporto é um dos principais portões de entrada da cidade, durante o Carnaval, ficando atrás somente das rodovias. “O aeroporto é o primeiro contato entre os turistas e a cidade, sobretudo dos estrangeiros e dos brasileiros de outros estados. Por isso mesmo, montamos um esquema especial para recepciona-los”, afirma.

Essa festa não tem igual. A energia é diferente. As pessoas são maravilhosas. Nenhum outro lugar do mundo vamos encontrar festa como essa Essa festa não tem igual. A energia é diferente. As pessoas são maravilhosas. Nenhum outro lugar do mundo vamos encontrar festa como essa

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) montou uma equipe de cinco pessoas, especialmente para o aeroporto, para distribuir materiais com informações sobre o Carnaval e tirar dúvidas dos visitantes durante todos os dias da folia momesca. Os profissionais são preparados para dialogar em inglês, espanhol e francês.

O paulista Danilo Dias revela que é o quinto ano consecutivo que curte o Carnaval na capital baiana. "Essa festa não tem igual. A energia é diferente. As pessoas são maravilhosas. Nenhum outro lugar do mundo vamos encontrar festa como essa", declara.

adblock ativo