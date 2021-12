Secretário rebate críticas envolvendo a taxa de lixo

O secretário municipal da Fazenda, Paulo Souto, reagiu à reportagem Taxa de lixo é questionada na Justiça, publicada em A TARDE no domingo passado.

Ele afirmou, por meio de nota, que as críticas feitas por contribuintes, pondo em dúvida a legalidade do tributo, “é uma atitude descabida e contra a cidade”.

Segundo a reportagem, o questionamento à cobrança da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares (TRSD), genericamente chamada de “taxa de lixo”, vem sendo feito pelos chamados grandes geradores, para os quais estaria ocorrendo desvio de finalidade na aplicação dos recursos arrecadados.

As empresas também alegam que, desde 2007, teriam direito à isenção do tributo, ficando responsáveis por dar destinação ao próprio lixo produzido.

Mas, para Paulo Souto, é “inverídico” o argumento do desvio de finalidade na aplicação da arrecadação. “Em 2016, enquanto a arrecadação da TRSD foi de R$ 94 milhões, as despesas totais dos serviços relacionados à limpeza pública alcançaram cerca de R$ 400 milhões”,

O titular da Fazenda acrescenta que, “além dos recursos arrecadados com a taxa no ano passado, a prefeitura teve que complementar com recursos de outras fontes próprias, como o ISS e o IPTU, mais de R$ 300 milhões, o que desmonta a tese do uso indevido da TRSD”.

Esforço

Segundo o comunicado da Sefaz, “mesmo com a queda real da arrecadação durante dois anos, a prefeitura tem feito um grande esforço para manter uma situação de equilíbrio de contas, como poucas no Brasil, sem lançar mão de aumento de alíquotas nos impostos”.

Para Souto, esse tipo de questionamento seria “na verdade uma ofensiva contra a cidade, com vista a comprometer a sua arrecadação”. E conclui, dizendo que a diminuição desses recursos teria como consequência a redução dos programas sociais, “principais destinatários das aplicações dos recursos do município”.

