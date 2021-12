Secretário propõe melhora da qualidade de imagens nos ônibus

Cobrar das empresas de ônibus melhoria na qualidade das imagens gravadas dentro dos coletivos, maior celeridade na entrega desse material à polícia no caso de crimes ocorridos no interior dos veículos e a liberação da visibilidade dos pára-brisas traseiros foram algumas das cobranças feitas pelo titular da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Maurício Teles Barbosa, durante reunião com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Fábio Mota, na tarde da última terça-feira, 27.

"As empresas também devem ter participação no investimento pela segurança dos usuários do serviço", destacou Barbosa. Sobre o assunto, Mota garantiu se reunir ainda esta semana com os representantes dos três consórcios que hoje exploram o transporte público da cidade, com o objetivo de anunciar as novas mudanças sugeridas pelo titular da SSP.

Uma apresentação feita pelo major Washington, comandante da Operação Gêmeos - responsável pelo policiamento ostensivo de combate a ataques contra coletivos - durante o encontro, que também contou com o superintendente da Transalvador, Fabrízzio Muller, denunciou a baixa qualidade das imagens produzidas pelas câmeras instaladas atualmente nos ônibus da capital baiana, situação que dificulta a identificação dos criminosos. Também há casos onde o posicionamento desse equipamento não permite a visualização do que acontece dentro do veículo.

Também participaram do encontro o comandante-geral da PM, Anselmo Brandão, o delegado-geral adjunto, Bernardino Brito, a chefa de gabinete da SSP, Gabriela Caldas, o coordenador do Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos, José Mário Mota, entre outras autoridades.

Mata Escura

A situação de insegurança que se instalou no bairro de Mata Escura desde a última sexta-feira, 23, quando dois ônibus foram incendiados, foi sancionada com a presença ostensiva da Polícia Militar na região. O secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota, em reunião nesta terça com o secretário estadual da Segurança Pública, Maurício Barbosa, garantiu o apoio da Polícia Militar (PM) na intensificação da vigilância na área.

O secretário alertou ainda que os coletivos que trafegam pela região devem voltar a fazer os trajetos normais, caso contrário serão multados pela Prefeitura no valor de R$ 542 ao dia.

Uma nova reunião da PM com o Sindicato dos Rodoviários da Bahia acontece na tarde desta quarta-feira, para debater melhorias no fluxo de trocas das imagens das câmeras e traçar ações conjuntas para reduzir as ocorrências e melhorar a segurança dos passageiros.

