Secretário municipal ganha maior premiação do turismo nacional

O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pablo Barrozo, entrou para a lista dos 100 Mais Poderosos do Turismo – o maior reconhecimento do Turismo nacional oferecido pela Revista Panrotas, especializada do setor. A publicação destaca quem fez a diferença durante a pandemia e foi lançada nesta quarta-feira, 30.

Somente dois gestores municipais estão na lista dos premiados: Pablo Barrozo e Gilmar Piolla, secretário de Turismo de Foz do Iguaçu. Barrozo tem apenas cinco meses a frente da pasta e durante este período está desenvolvendo um plano de ação para curto, médio e longo prazo, com iniciativas como o Centro de Recuperação do Turismo (CRT).

“Esse prêmio é reflexo do trabalho, união e resiliência de toda equipe da Secult que nesse período pandêmico se dedicou, ainda mais. Inclusive, já tivemos resultados positivos para o turismo. Prova disso é que Salvador é o primeiro destino turístico escolhido por turistas que pretendem viajar após o isolamento social”, ressaltou o secretário.

Na gestão de Barrozo também foi criado o Selo Verificado, para certificar os estabelecimentos turísticos que cumprirem os protocolos estabelecidos pela Prefeitura em combate à pandemia; e a adesão ao selo Safe Travels, reconhecido mundialmente, criado pelo WTTC, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Salvador foi a primeira cidade do país a receber este selo.

A premiação

A décima edição da lista dos 100 Mais Poderosos do Turismo Panrotas foi dividida, este ano, em segmentos: União e Articulação, demonstrando a importância das entidades; Política, mostrando que a intervenção pública em crises agudas é fundamental; Conteúdo e Mobilização, com informações embaçadas e norte para o Turismo e os viajantes; Tecnologia; Prontos para a Retomada, com os líderes de empresas; e A Força dos Agentes de Viagens com exemplos de agentes de viagens, operadores e consolidadores.

