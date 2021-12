Secretário José Carlos Aleluia é vítima de assalto

O secretário Municipal de Urbanismo e Transporte José Carlos Aleluia foi assaltado na noite desta quarta-feira, 11, na Rua da Alfazema, no Caminho das Árvores. Ele estava esperando um amigo fora do carro quando foi abordado por dois homens armados. Os criminosos apontaram o revólver para o rosto do secretário.

Eles levaram celulares, dinheiro, um tablet, a carteira e a aliança do secretário. O motorista de Aleluia também foi roubado. Os bandidos levaram o veículo, um Linea, de uso da prefeitura de Salvador.

O caso aconteceu próximo ao local onde o cantor Ricardo Chaves foi assaltado em julho deste ano.

