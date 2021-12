Secretário garante investigação de morte de ambientalista

O secretário estadual de Segurança Pública, Maurício Barbosa, garantiu, em audiência na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), nesta sexta-feira, 21, a investigação do assassinato do ambientalista Ivo Barreto do Couto Filho, morto a tiros no bairro de Nazaré, em Salvador.

Barbosa se reuniu com parlamentares da Comissão de Meio Ambiente Seca e Recursos Hídricos, que cobraram esclarecimentos sobre o crime, que aconteceu na última quarta-feira, 19, em um estacionamento de propriedade da vítima.

Na reunião, o presidente da Comissão, deputado Leur Lomanto Jr., do PMDB, e o vice-presidente, deputado Marcelino Galo (PT) lamentaram a tragédia e informaram que tiveram a garantia do secretário de que o corpo técnico da Polícia já está à disposição do caso e que, em breve, uma resposta efetiva será dada a sociedade baiana.

O ambientalista Ivo Barreto prestou depoimento na Comissão de Meio Ambiente, horas antes de ser morto, sobre supostas irregularidades cometidas no mar da Região Metropolitana de Salvador (RMS), através do descarte de produtos químicos.

Hipóteses

Na quinta, 20, a delegada Mariana Ouais, da 1º Delegacia de Homicídios, que investiga o caso, disse que ainda não é possível definir uma linha de investigação para o crime e que a polícia está analisando todas as possibilidades.

Testemunhas, que não tiveram os nomes revelados, foram ouvidas, mas a policia não quis revelar o teor dos depoimentos, para evitar atrapalhar as investigações. Elas estavam no local no momento do crime e acompanharam toda a ação do atirador, ainda não identificado.

Ivo Barreto foi morto com quatro tiros, três deles na cabeça, quando estava dentro do estacionamento Market, em Nazaré. Depois de baleado, ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Santa Isabel, mas deu entrada na unidade médica já sem vida.

O corpo do ambientalista, que era casado e que chegou a ser candidado a vereador nas últimas eleições pelo PSDC, foi enterrado na tarde de quinta, no cemitério Jardim da Saudade.

