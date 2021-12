Secretário "estranha" posição da prefeitura sobre metrô

O secretário Rui Costa (Governo) disse na quinta-feira, 13, que apesar da Prefeitura de Salvador ter pedido que não creditasse a ela o estudo que dá uma demanda de 51 mil passageiros na hora de pico para o futuro metrô de Salvador, a licitação da Parceria Público Privada (PPP) vai acontecer normalmente no fim de outubro ou início de novembro.



- Esse trabalho foi feito em conjunto com a própria prefeitura. Me causa estranheza é que agora ela não o referende. Os números foram apresentados para os quatro consórcios interessados e o Setps e ninguém questionou nada. Quem teria interesse em superestimar demanda? Não há lógica.



*informações da coluna Tempo Presente. Leia mais na edição do jornal A TARDE

