Secretário é flagrado com carro oficial na Fonte Nova

O secretário da Indústria, Comércio e Mineração da Bahia, James Correia, us ou um carro oficial do governo de estado para ir à Fonte Nova com a família assistir ao jogo entre Bósnia e Irã na quarta-feira, 25.



A cena foi flagrada pela equipe de reportagem por volta do meio-dia, cerca de uma hora antes do início da partida.



Abordado, o secretário afirmou que estava "de folga" e que foi ao estádio "aproveitar o jogo com a família". Ele vestia um agasalho e a camisa do time do Bahia.



Questionado sobre o uso do carro oficial, Correia disse que, mesmo de folga, estava à disposição do governador Jaques Wagner e poderia voltar ao trabalho.



"Posso ser acionado a qualquer momento. Estou à disposição", justificou Correia. Ele ainda ressaltou que, sem o carro oficial, teria dificuldade para chegar ao estádio.



Decreto



O uso de veículos oficiais para fins particulares e transporte de familiares vai contra decreto do governo estadual que regulamenta o uso de carros oficiais. O texto legal destaca que carros oficiais do governo baiano "destinam-se, exclusivamente, ao transporte de autoridades no cumprimento de suas atividades funcionais protocolares".



O secretário estadual para Assuntos da Copa, Ney Campello, evitou comentar o caso, mas afirmou que "pode usar carro oficial [para ir a um jogo] quem está a serviço, como era o meu caso. Mas, mesmo assim, eu não poderia levar o meu filho". Campello afirmou, ainda, que eventuais descumprimentos da lei devem ser apurados.



Esta não é a primeira vez que o secretário James Correia se envolve em uma polêmica. Em janeiro deste ano, Correia afirmou a um repórter que tinha falado, por telefone, com o ex-ministro José Dirceu - condenado pelas investigações do mensalão e já preso na penitenciária da Papuda, em Brasília.



Dias depois, o secretário negou o telefonema. O caso é investigado pelo Ministério Público Federal.

