Secretário diz desconhecer critérios adotados pela ONU

O secretário estadual da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, afirmou nesta sexta-feira, 11, que desconhece os critérios do levantamento realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que colocou Salvador como a 13ª cidade mais violenta do mundo.

"Nós não conhecemos ainda quais foram os critérios adotados pela ONU. Estamos totalmente devotados a combater as causas que levam aos homicídios", rebateu.



O levantamento, realizado pelo Escritório sobre Drogas e Crimes da ONU, leva em conta a quantidade de homicídios por 100 mil habitantes ocorridos no ano de 2012 e inclui outras dez cidades no Brasil entre as 30 primeiras colocadas no ranking. Nesta ano, Salvador teve 57,51 mortes por 100 mil habitantes.



Levando em conta apenas os municípios brasileiros, a capital baiana fica na quinta posição, atrás de Maceió (5ª no ranking mundial), Fortaleza (7ª), João Pessoa (9ª) e Natal (12ª).



Barbosa afirmou que o governo do estado tem investido no combate à criminalidade e destaca que houve redução de 8% no índice de homicídios no estado entre 2012 e 2013. "Isso significa que 500 vidas foram preservadas", ressalta.



Além disso, ele destaca que, desde janeiro, a redução da taxa de homicídio na capital e região metropolitana foi de 14%. "São sinais que indicam que estamos caminhando". "Lançamos o Pacto Pela Vida, que tem a missão de valorizar a vida, fortalecendo as estruturas das polícias Militar e Civil frente a essa criminalidade", complementou.



Destacou, ainda, que a criação das bases comunitárias de segurança proporcionaram redução de 50% nos índices de homicídio nos bairros onde foram instaladas.



"Ineficiência"



As ações destacadas pelo secretário são tidas como ineficientes pelo coordenador do Observatório da Segurança Pública da Bahia, Carlos Costa Gomes. Segundo ele, a presença de Salvador no ranking não é surpresa.



"O município de Salvador é o campeão de homicídios no País, em números absolutos. O sistema de contenção da criminalidade não está funcionando", diz.



Investimentos em policiamento, monitoramento e investigação são necessários, ele aponta. "É preciso evitar que o crime aconteça. Mas acontecendo, deve ter investigação", pontua.

adblock ativo