Secretário desmente boato sobre trajeto do carnaval 2014

O secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador, Guilherme Bellintani, desmentiu, , nesta segunda-feira, 30, boato que circula pela cidade dando conta de que o carnaval de 2014 começaria a partir do Morro do Cristo. "Não há a menor possibilidade disso acontecer, nunca esteve em pauta essa situação", disse.

Bellintani falou que a primeira etapa de revitalização da orla da Barra, que vai do Forte Santa Maria até o Barra Center, tem previsão para ser concluída no dia 18 de fevereiro. "O piso especial que vai ser implantado terá capacidade para suportar até 60 toneladas, isso está no edital", complementou o secretário.

A segunda etapa, do Porto da Barra até o Forte Santa Maria, acontece após o carnaval e vai até maio, informou o secretário.

O trânsito da região já sofreu alterações no último sábado, 28, para o início das obras.

