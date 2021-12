Secretário de Salvador contesta tarifa do metrô

O impasse entre o governo do Estado e a Prefeitura de Salvador para o início da operação comercial do metrô - que já funciona de graça - está na definição da tarifa a ser cobrada do usuário.

Pelo contrato do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, o custo da tarifa de quem usar ônibus e metrô de forma integrada será de R$ 3,90.

O secretário municipal de Urbanismo e Transporte, Fábio Mota, diz que já está pronto o plano de ação, com as linhas de ônibus que vão alimentar o sistema.

Porém, a preocupação da prefeitura é quanto ao custo final da tarifa, considerando que o sistema só tem 7,5 quilômetros e, portanto, ainda não teria potencial econômico, segundo a avaliação do secretário Mota.

"Hoje o usuário de ônibus paga R$ 2,80. Vai arcar com mais R$ 1,10 para percorrer uma distância tão pequena?", indaga o secretário, afirmando que a prefeitura não concorda que a população pague tarifa maior pelo metrô do que a passagem de ônibus.

Já o secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), Manuel Ribeiro, assegura que o governo do Estado está atento a esta questão. E lembra que o contrato prevê uma tarifa, mas, como caberá ao estado subsidiar, poderá ficar até menor.

"O valor da tarifa vai depender da demanda, por isso, a prefeitura precisa sentar com o Estado e definir as linhas da integração. A preocupação com a adoção de uma tarifa acima da capacidade de pagamento do usuário é improcedente", garante.

Fábio Mota levantou uma outra questão: para atender à integração no trecho do metrô hoje em operação (Lapa-Retiro), cerca de 50 linhas de ônibus, de várias partes da cidade, que circulam pela avenida Bonocô, teriam de ser desativadas.

Na avaliação do secretário municipal, até que a expansão do primeiro tramo (da Estação da Lapa até a de Pirajá, cerca de 12,5 km ) seja concluída, as linhas seriam mantidas, para dar opção de deslocamento ao usuário.

Manuel Ribeiro diz que, não necessariamente, todas as linhas de ônibus precisarão ser desativadas da região do Bonocô e insiste que a prefeitura sente com o Estado para viabilizar a operação comercial do metrô, prevista para 31 de outubro.

