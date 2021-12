Secretário de Mobilidade avalia crise do transporte em Salvador e lista próximas ações da pasta

Avaliada como a principal crise a ser solucionada para a gestão do prefeito Bruno Reis (DEM), a situação do transporte público em Salvador é reflexo de uma crise mundial no modal. Em entrevista ao programa Isso é Bahia da A TARDE FM (103.9) o secretário de Mobilidade da cidade, Fabrizzio Muller, elencou os problemas a serem resolvidos na capital baiana.

Um dos principais pontos responde à intervenção feita na Concessionária Salvador Norte (CSN), que era planejada para acabar em dezembro, foi prorrogada até março após acionistas da CSN não proporem nenhuma medida de capitalização para resolver as dificuldades financeiras da empresa que possui uma frota de aproximadamente 700 ônibus operando na Estação Mussurunga e na orla. De acordo com Fabrizzio, a situação ainda está sendo estudada pela gestão e a perspectiva é que se cumpra o prazo para uma solução.

"Vivemos uma grande crise no sistema de transporte coletivo no Brasil e com a pandemia isso foi potencializado. Em determinado momento do isolamento, o transporte público operava com 30% dos passageiros de um dia normal. Hoje temos cerca de 64% e isso agrava muito a condição das empresas. Minimizar essa crise é um grande desafio. A CSN entrou em intervenção no meio do ano passado por não ter condições de se manter operacional pela antiga gestão, de imediato o prefeito ordenou que o poder público fizesse essa intervenção e a perspectiva é que ela seja concluída até o mês de março desse ano. Ainda não está totalmente definido o que ocorrerá, vai depender da resolução de um processo administrativo, mas é provável que ocorra a perda da concessão", explicou.

Outro ponto chave, muito cobrado pelos usuários do modal, diz respeito à renovação da frota de ônibus da cidade. De acordo com o secretário, a pandemia impediu que o aprimoramento dos veículos fosse cumprido como acordado no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a prefeitura e as concessionárias em 2019, mas é esperado que parte da frota seja renovada neste ano.

"Existe um cronograma, que sofreu alguns ajustes em função da pandemia, para que neste ano de 2021 nós tenhamos o compromisso por parte das duas operadoras que não estão sob intervenção da renovação de parte dos veículos da frota até setembro", pontuou.

BRT

Principal obra viária em andamento neste início de 2021, o trecho 1 do BRT pode demorar um pouco mais do que o previsto para entrar em pleno funcionamento. Com a execução da obra praticamente pronta, faltando as estações e alguns pontos específicos, o modal pode entrar em stand by até que o trecho 3, que ligará o Parque da Cidade até a Pituba em uma extensão de 1,8 km, fique pronto.

"O trecho 1, que liga o Parque da Cidade até a região do Shopping da Bahia, está 98% pronto. Existem apenas dois trechos que por conta de uma desapropriação acabou atrasando, mas acredito que já nos próximos dias isso seja regularizado. Além disso, as estações do BRT estão sendo finalizadas e acredito que estarão prontas até o final do mês de Março. O que existe agora é um entendimento de que talvez fosse melhor esperar que o Trecho 3, que vai do Parque da Cidade até a Pituba, fique pronto, até setembro/outubro, para que a gente consiga operar os dois trechos de forma mais ampla e com maior funcionalidade", informou.

