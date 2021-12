Secretário de educação é assaltado em Salvador

O secretário municipal de Educação, João Carlos Bacelar, foi assaltado na noite desta terça-feira, 4, quando estava parado no carro no trânsito na Avenida Luís Eduardo Magalhães. Ele e seu motorista foram abordados por dois motociclistas armados, que levaram a carteira, celular e relógio dos dois.

"No início é o estado de choque. Você vê sua vida por um fio. Depois você se sente como todo cidadão, indefeso, ultrajado. É preciso que as autoridades vejam isso, porque todo dia o trabalhador sofre com isso (violência", reclamou em entrevista a uma emissora de televisão.

