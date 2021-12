Secretário de Cultura de Salvador fala sobre projetos

Em visita ao Grupo A TARDE esta semana, o secretário de Cultura e Turismo de Salvador Érico Mendonça afirmou, com exclusividade, sobre projetos em andamento.

A prefeitura tem algum projeto para o Forte São Marcelo?

O Forte São Marcelo é de propriedade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) que, no ano passado, lançou edital de licitação para recuperar o local. A expectativa do Iphan é que até dezembro a obra esteja concluída. Quando tiver pronto, e o Iphan nos autorizar, vamos pensar em algum atrativo cultural para o forte.



E o Mercado Modelo?

Temos planos de fazer no espaço do subsolo, que atualmente se encontra fechado, um museu relacionado às antigas embarcações do Recôncavo. Como o lugar é insalubre, úmido, tem que ser um local de visitação rápida, com o uso de tecnologias, como projeções de imagens.



A Feira da Cidade vai acontecer este ano?

Vai acontecer, mas vamos estabelecer alguns critérios. Porque houve uma série de reclamações, principalmente por parte da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). A entidade alegou queda no faturamento dos associados. Pensamos, então, em convidá-los para participar da feira. Assim, unimos o útil ao agradável.



Há previsão de inauguração do Teatro Gregório de Mattos?

Está previsto para esse mês. As características originais das construções, como os pisos e os muros de arrimo, foram mantidas.

