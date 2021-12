Secretário da Segurança Pública da Bahia fará palestra na China

O secretário da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Maurício Teles Barbosa, viaja nesta sexta-feira, 4, à China para realizar uma palestra no Safe City Summit2018. O evento ocorrerá na cidade de Shenzen e discutirá inovações tecnológicas para cidades inteligentes.

Barbosa vai falar sobre os desafios no combate à violência no Brasil e como são aplicadas novas tecnologias de confronto à criminalidade no estado.

Por meio de nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ele enfatizou que a palestra é importante, porém, o principal objetivo é tornar a polícia baiana mais moderna.

O secretário também conhecerá novas tecnologias nos ramos de identificação facial e de placas, além de computação em nuvem e otimização do uso de câmeras.

adblock ativo