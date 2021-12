Secretário da Saúde participa de II Congresso Internacional de Direitos Humanos

O secretário da Saúde de Salvador, Leo Prates, participou na manhã desta sexta-feira, 16, do II Congresso Internacional de Direitos Humanos. Com o tema “Direito à Saúde”, o evento online, promovido pela Unisba, reuniu grupos formados por pesquisadores, mestres, doutores e especialistas do Brasil e do mundo.

Na oportunidade, o titular da pasta soteropolitana apresentou a estrutura assistencial da rede cidade, bem como os avanços deflagrados no setor nos últimos anos.

“Saímos de uma cobertura de atenção básica de 18% para mais de 55% da população da capital assistida pelos serviços primários da saúde nos últimos anos. Esse avanço é ainda mais significativo se percebermos que conseguimos expandir o acesso à saúde principalmente nas localidades que apresentam baixo índice de desenvolvimento humano, ou seja, nas comunidades mais vulneráveis e que as pessoas mais precisam da presença dos serviços públicos”, destacou.

O II Congresso Internacional de Direitos Humanos segue até esse sábado, 17. Os interessados podem participar de forma gratuita e conferir toda a programação do evento através do site.

