Secretário critica ação do MP-BA contra obra viária

A construção de duas pontes sobre o rio Trobogy, atrás do Shopping Paralela, obra considerada importante para a mobilidade de Salvador pela gestão municipal, está sendo questionada pelo Ministério Público estadual (MP-BA), que considera ilegais as licenças ambientais expedidas pela administração municipal passada.

As pontes fazem parte de uma via marginal que está sendo construída pelo shopping para ligar a Paralela à avenida Tamborogy, que, por sua vez, ligará a avenida Paralela à orla.

O secretário de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, critica a ação e diz que a licença não será retida pela prefeitura, "por se tratar de obra importante para a população".

Para ele, a ação é "estruturante", pois vai desafogar o trânsito da Paralela. "Com a ligação Paralela-orla, uma pessoa poderá sair da avenida Magalhães Neto para a Orlando Gomes sem passar pela Paralela", ele explica.

Sob o argumento de "ilegalidade", a promotora de justiça Hortênsia Pinho, da área de habitação e urbanismo, pediu à Justiça a anulação das licenças ambientais concedidas pela extinta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (Sedham) para a construção das pontes pelo próprio shopping, contrapartida aos impactos decorrentes da instalação do centro comercial.

Para ela, a licença, de dezembro passado, foi emitida sem estudos de impactos ambientais. O titular da Sedham à época, Paulo Damasceno, rebate que seguiu "todos os procedimentos legais".

O Shopping Paralela informa em nota que "vem cumprindo devidamente todas as exigências do TAC [termo de ajustamento de conduta], firmado em abril de 2013 entre o shopping, a atual prefeitura e o Ministério Público".

Ação - Segundo a ação, uma das ilegalidades é que o Paralela nunca contou com estudo de impacto de vizinhança (EIV), "embora no ano da inauguração, 2009, tenha se comprometido a fazer o estudo".

Hortênsia ressalta que o ex-secretário emitiu uma "licença ambiental ad referendum [para aprovação]", quanto à construção da ponte [que depois passaram a ser duas], ato que, segundo ela, "é ilegal". A licença foi aprovada em dezembro pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comam).

A ilegalidade, ainda segundo a ação, decorre de o Tribunal de Justiça da Bahia ter suspendido diversos artigos da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos), entre eles os que previam alterações quanto à competência e composição do Comam.

"O artigo 160 da lei, sobre o Comam, foi suspenso, o que invalida a aprovação da licença", relata. Hortênsia classifica a liberação das licenças como uma medida "unilateral" e "monocrática" de Damasceno: "Ele mesmo elaborou e concedeu a licença".

Damasceno rebate: "A licença ad referendum foi solicitada pelo próprio MP-BA. O Comam que aprovou a licença é o mesmo criado pelo PDDU de 2008, ou seja, aquele em vigor, uma vez que o PDDU de 2012 foi suspenso".



adblock ativo