Secretário baiano nega ter praticado assédio moral e sexual

A Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) foi informada e irá acompanhar o processo sobre denúncia de assédio moral e sexual a servidoras da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos que teria sido praticado pelo titular da pasta, o promotor Almiro Sena.

O documento entregue à comissão é assinado por uma servidora que alega ter sofrido assédio e, segundo a vice-presidente da comissão, deputada estadual Luiza Maia (PT), cita os nomes de outras supostas vítimas.

O relato também será encaminhado para a Secretaria de Políticas para Mulheres - SPM (estadual) e demais entidades da rede de proteção de direitos das mulheres.

Discussão

O assunto será a pauta da reunião da comissão da Alba que irá ocorrer na próxima quarta-feira. O encontro está previsto para começar às 10h na sede da Assembleia.

"Iremos definir uma atuação em conjunto e viabilizar meios de proteção para essas mulheres. E, caso a denúncia seja comprovada, iremos pedir punição. Não é o fato de ele ser secretário que irá impedir nossa ação", disse a deputada estadual.

No entanto, ainda de acordo com Luiza Maia, é necessário averiguar o caso com cautela. "Nessa onda de denuncismo, é preciso ter cuidado e apurar de forma correta para descobrir o que realmente aconteceu", explicou a parlamentar.

Em nota, o secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos rebate as acusações. "A respeito das alegações levianas e covardes acerca de suposto 'assédio sexual e moral' praticado por mim, só tenho a afirmar e reafirmar que jamais pratiquei, pratico ou praticarei atos dessa natureza", afirmou.

Almiro Sena disse ainda: "Não posso imaginar as insidiosas motivações que podem estar por trás dessas calúnias, difamações e injúrias. Todavia, postulo a imediata apuração dos fatos, para que a verdade prevaleça, à luz da lei e da justiça".

Tramitação

Protocolado na tarde da última quarta-feira no Ministério Público estadual (MP-BA), a representação contra o promotor de justiça Almiro Sena, em exercício na Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, foi encaminhada para a Corregedoria Geral do MP-BA.

Por meio de nota encaminhada pela assessoria de imprensa, o órgão se limitou a informar que "na oportunidade, a instituição assegura que a apuração será absolutamente criteriosa e célere".

