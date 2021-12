Secretário admite falhas em novo sistema de transporte

No segundo dia de funcionamento do novo sistema de transporte público em Salvador, o secretário municipal de Mobilidade, Fábio Motta, justificou as falhas ocorridas nesta quarta-feira, 22, em alguns pontos da capital baiana, entre eles a Estação Pirajá - quando uma discussão entre motorista e passageiro complicou a saída dos coletivos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o secretário enfatizou que, apesar das reclamações dos usuários sobre atrasos ocorridos desde quarta, não houve mudanças nos horários nem no trajeto das linhas.

"Os horários não sofreram mudanças, mas as empresas sim. Por exemplo, a Vitral deixou de operar o sistema porque não participou da licitação. Aquela mesma linha continuou funcionando, mas não é mais da Vitral. Não houve descumprimento da carga horária, mas a troca dos 740 ônibus que passaram a operar com novas empresas. A gente sabia que ia ter este tipo de problema", disse.

Se, antes, os usuários se baseavam pela cor dos coletivos, agora eles devem prestar atenção aos letreiros com os nomes das linhas e ao número dos ônibus.

Ele ressaltou que há 40 anos o transporte público de Salvador não era organizado desta forma. Segundo ele, a partir do processo licitatório que selecionou novas empresas para operar o sistema, a prefeitura está arrecadando R$ 180 milhões para serem investidos em outras melhorias.

Ônibus novos

Além da nova padronização de cores relacionadas aos consórcios que operam as linhas - azul para a orla, verde para o miolo da cidade e amarela para o subúrbio -, o contrato que rege o sistema também definiu a idade máxima dos ônibus, que não pode passar de 4 anos. Como ainda há o prazo de um ano para as adaptações, os coletivos que já circulavam no antigo sistema devem ter sido produzidos após 2009.

"A nossa média de idade, de 8 anos e meio, era a mais velha do Brasil. Com o incremento de 700 novos veículos, esta média caiu para 3 anos e meio, e hoje é a mais nova do País. Nós definimos a idade máxima de 4 anos. No ano que vem, as concessionárias terão de se adequar para que o máximo seja de 3 anos e meio. Desta forma, nós teremos 100% de renovação da frota nos próximos cinco anos", revelou Fábio Mota.

As mudanças vão atingir todos os 2.600 ônibus que circulam em Salvador. Aqueles que ainda não foram trocados por veículos novos devem se adaptar à padronização por meio de um adesivo que identifica o consórcio ao qual a linha pertence. Eles também devem ser passar pela vistoria da prefeitura.

Novas tecnologias

De acordo com o secretário, 100% da frota atual de Salvador já possui GPS, que contribui para o monitoramento dos horários, itinerários, se os motoristas pararam nos pontos e estão na velocidade definida.

Nos próximos dias, o prefeito ACM Neto vai apresentar, em uma ação voltada para a imprensa, a Central de Operações que organiza o transporte público na capital, em funcionamento desde o início do novo sistema.

Além disto, a implantação do georreferenciamento possibilitou a criação de um aplicativo - ainda em fase de testes - que permitirá aos usuários saber onde está cada ônibus, qual a linha e quanto tempo ele demora para chegar ao ponto e fazer a viagem.

"Há um aplicativo específico para os deficientes visuais e outro para a população em geral. Com eles poderemos saber onde há mais ônibus na cidade e onde está havendo mais engarrafamentos", declarou o secretário.

Apesar de todas as inovações, Mota assume que o tempo de espera ainda é grande nos pontos de ônibus, além das outras falhas que estão sendo verificadas com a implantação do sistema. Do total de 700 linhas, 228 transportam 78% da população.

"Em cima destes dados é que nós vamos racionalizar o sistema e remanejar os carros para este tempo diminuir. Para mexer no sistema, é preciso organizar. O transporte precisa dar um passo atrás para avançar cinco", concluiu ele.

adblock ativo