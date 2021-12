Secretaria rebate informações publicadas pelo Daily Mail

As informações publicadas pelo portal de notícias do tablóide britânico Daily Mail, na última quarta-feira, 2, que destacam uma "onda de violência sem precedentes" em Salvador, foram rebatidas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), por meio da sua assessoria de comunicação, na noite desta quinta-feira, 3.

Sobre as fotos publicadas na matéria, que foram feitas pela agência internacional Reuters, o órgão relata que recebeu repórteres da agência de notícias nos últimos meses, e que teria permitido que um fotógrafo acompanhasse os trabalhos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme a SSP, além de ter possibilitado que a equipe de reportagem acompanhasse a rotina de profissionais que combatem o tráfico, também teria disponibilizado informações sobre a atuação do Estado contra a criminalidade que, até então, não foram publicadas pela agência, como também pelo tablóide britânico Daily Mail. <GALERIA ID=18272/>

Ações

Dentre as informações não publicadas, a SSP conta que alcançou, no primeiro trimestre de 2013, uma diminuição de 20% no número de homicídios no Estado, comparando ao mesmo período do ano anterior.

A redução, segundo o órgão, "é resultado de ações desenvolvidas no combate à violência, como operações policiais integradas, responsáveis por desarticulações de quadrilhas de traficantes de drogas e prisão de homicidas".

Sobre as imagens de adolescentes armados em comunidades periféricas de Salvador - inclusive em bairros que contam com Bases Comunitárias de Segurança (BCS) -, a SSP diz que a implantação das unidades não indica a imediata erradicação do tráfico nos bairros. Ainda assim, destaca que a atuação do Estado nas localidades já se traduzem em uma redução considerável na criminalidade nas comunidades.

O órgão relata que as regiões em que foram implantadas as BCSs - à exemplo do Nordeste de Amaralina e da Fazenda Coutos (localidades citadas no texto do Daily Mail) -, já apresentam uma redução média de 60% no índice de crimes.

Investimentos

A SSP também relata que só neste ano investiu mais de R$ 44 milhões em equipamentos, entre viaturas, armamentos, coletes balísticos e munição. Também destaca um investimento de R$ 33 milhões na aquisição de duas novas aeronaves, um helicóptero modelo EC 145, com capacidade para 11 pessoas, e um avião monomotor turbo hélice para reforçar o enfrentamento ao crime.

O órgão ainda diz que serão investidos R$ 600 milhões, nos próximos dois anos, na infraestrutura das polícias, na capacitação de pessoal e na recomposição dos efetivos, visando a melhoria das ações de combate à violência.

adblock ativo