Secretaria prorroga incentivos fiscais a fábrica atingida por incêndio

Após ser atingida por um incêndio de grandes proporções, a fábrica de colchões da Ortobom no bairro de Valéria, em Salvador, terá a prorrogação de incentivos fiscais. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, 19, pela Secretaria Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE), que está dando apoio institucional à empresa e acompanhando os desdobramentos.

A medida foi decidida durante reunião do Conselho do Desenvolve/Pró-Bahia, nesta terça, na sede da SDE. A previsão é que a Ortobom assine um protocolo de intenções como o governo do estado para ampliar a unidade, na perspectiva de gerar mais 100 vagas de trabalho. O investimento será de R$ 9 milhões.

Em nota, o vice-governador e titular da SDE, João Leão, afirmou que a empresa "precisa desse suporte para se reerguer e continuar fomentando a economia da capital". "A Ortobom gera 491 empregos diretos em Salvador e terá todos os incentivos legais do Estado para sua reconstrução".

Prejuízo

A fábrica de colchões, que está localizada na rua Eurico Temporal, foi destruída pelo incêndio na manhã desta terça. O fogo teve início por volta das 6h manhã e se propagou rapidamente, em função da quantidade de material inflamável.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) e 36 brigadistas foram mobilizados. As chamas só foram contidas cerca de cinco horas depois. Não se sabe como o fogo começou. Ninguém ficou ferido.

Por meio de nota, a Ortobom informou que as demais fábricas licenciadas pela empresa atenderão a produção da região.

