Secretaria promove ‘Dia D’ de vacinação contra a gripe

Com baixa adesão à vacina contra a gripe em Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove neste sábado, 26, em 137 pontos da cidade, o Dia D municipal de imunização.

Postos de vacinação estão distribuídos em escolas, creches, igrejas, estações de transbordo, supermercados e shopping centers, além das unidades de saúde da rede pública. Durante a mobilização, as Prefeituras-Bairro também ofertarão as doses. O horário de atendimento, que começou às 8h, será até as 17h.

A ação acontece com menos de uma semana do fim da campanha vacinal. A H1N1, somente esse ano, já causou 11 óbitos na capital baiana. Em todo o estado, 18 pessoas morreram em decorrência da doença, de acordo com dados da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab).

Desde o início da campanha nacional, em 23 de abril, somente 64% das 541 mil pessoas que compõem o público alvo de Salvador estão protegidas contra o vírus.

A meta da SMS é vacinar pelo menos 90% da população vulnerável. No Dia D nacional, houve um incremento de 8% na cobertura vacinal em Salvador, vacinando mais de 27 mil pessoas, conforme dados dasecretaria.

Prioritários

Devem se vacinar: idosos (a partir de 60 anos), crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde do serviço público e privado, professores e doentes crônicas.

