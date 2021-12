Secretaria oferece 8.360 vagas para cursos em SSA e interior

Estão abertas as inscrições para 8.360 vagas em cursos do Programa Qualifica Bahia, juntamente com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). As vagas são para 158 municípios e atendem cadeias produtivas de alimentos, beleza e estética, construção civil, arte e cultura, agricultura familiar, metal mecânico, tecnologia da informação, entre outras.

Ao todo são, 780 vagas em Salvador. A previsão é de que todas as turmas iniciem as aulas até o dia 15 de abril. Para se inscrever, as pessoas tem que ser maiores de 18 anos, de baixa-renda, desempregadas, e com disponibilidade de horário. É preciso apresentar RG, CPF e apresentação do NIS/PIS/NIT. A escolaridade exigida é definida de acordo com cada curso e a carga horária varia entre 100 e 240 horas.

Os interessados podem realizar as inscrições até sexta-feira, 28, em unidades do SineBahia e outros locais divulgados pelas instituições executoras em cada município. Em Salvador, as inscrições acontecem nas unidades dos SACs de Pernambués (Rua Thomaz Gonzaga nº 219 - Pernambués) e da Liberdade (Shopping Liberdade - Rua Estrada da Liberdade, nº 405 - antiga Lima e Silva).

