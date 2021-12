Secretaria nega incidente com estudantes no Bairro da Paz

Candidatos que se deslocavam para fazer as provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na região do Bairro da Paz, na Paralela, foram supostamente impedidos por criminosos de chegar até os locais de destino, no final da amanhã deste sábado, 24.

Durante a manhã, agentes da Superintendência de Telecomunicações da Polícia (Stelecom) informaram que homens invadiram ônibus que levavam estudantes até os locais de prova e bloquearam a passagem dos veículos.

No entanto, a Secretaria de Comunicação do estado, negou que tenha havido qualquer tipo de ocorrência policial que tenha impedido o acesso de candidatos ao local de prova no Bairro da Paz.

No bairro do Canela, um homem foi preso, por volta das 10h, após roubar uma estudante na manhã deste sábado nas proximidades do campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

No prédio, funcionam as faculdades de Administração e Educação, que serviram como local de provas para o Enem.

De acordo com informações da polícia, o suspeito havia roubado o celular da estudante próximo à faculdade e estava com uma faca em mãos, que foi apreendida no momento da prisão. O assaltante já tem registro por roubo e havia sido solto há pouco tempo, segundo a polícia.

Atrasos

Nos demais escolas da capital baiana, o primeiro dia de provas transcorreu com tranquilidade. No colégio Estadual Duque de Caxias, na Liberdade, os portões fecharam exatamente às 12h.

Por conta do grande tráfego de veículos na região, as principais vias do bairro permaneceram congestionadas pela manhã. Mesmo assim, não houve registro de atrasos na instituição.

No Colégio Central (Nazaré), no entanto, a estudante Elisa Calmunges, 19 anos, acabou não fazendo a prova, porque o portão da escola já estava fechado quando ela chegou.

A jovem deixou o local da prova inconformada, chorando bastante. De acordo com Elisa, o ônibus em que estava se envolveu em um acidente, no bairro da Liberdade. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), no entanto, não tem registros desta ocorrência.

