Secretaria nega boatos que circulam nas redes sociais sobre doença misteriosa

A coordenadora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cieves), da Secretaria Municipal de Saúde, Cristiane Cardozo, pede que as pessoas tenham cautela sobre essa doença misteriosa (mialgia aguda), principalmente nas coisas que circulam pelas redes sociais. "Ainda não temos confirmação se é causada por peixe, frutos do mar, se há relação com alimentos vendidos em Guarajuba, ou se trata de um vírus. Estamos investigando. Por enquanto, a único indício que temos são os sintomas comuns entre os pacientes", esclareceu.

Ela atribui o aumento no número de pacientes, de 19 na segunda-feira, 19, para 22 na terça, 20, à "grande publicização da doença" nos últimos dias. Informou ainda que está em curso um processo de investigação que reúne profissionais da Vigilância Epidemiológica, Sanitária e ambiental, além de técnicos do Laboratório Central do Estado (Lacen) e profissionais da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

"As pessoas que apresentaram alguns dos sintomas começaram a se identificar com a doença e deram entrada nas unidades de saúde. Todos os casos de dor muscular aguda e urina de cor escura estão sendo imediatamente notificados como suspeitos", disse.

A recomendação é que se deve procurar imediatamente uma unidade de saúde caso se apresente qualquer sintoma da doença. "Recomendamos que o paciente se hidrate bastante, para não evoluir para uma insuficiência renal, e não tome antiinflamatórios", orientou Cristiane.

Alerta

Em 16 de dezembro deste ano, a Sesab e a SMS divulgaram conjuntamente um alerta epidemiológico sobre o surto de mialgia aguda "a esclarecer". O alerta foi direcionado às unidades de saúde do estado para verificarem a ocorrência de casos que podem ser enquadrados na doença.

Segundo o documento, em 14 de dezembro, uma unidade de saúde notificou nove pacientes que apresentaram início súbito de mialgia "de etiologia (causa) não determinada". Eles eram de três famílias diferentes. Os casos ocorreram nos dias 2 e 10 de dezembro.

