Secretaria municipal abre 24 novos postos para vacinar contra a gripe

Por causa da baixa adesão, a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 9 de junho. Como forma de facilitar o acesso aos locais de vacinação, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) abre 24 postos de saúde, neste sábado, das 8 às 17 horas.

Confira os locais de imunização

Em Salvador, de acordo com a SMS, pouco mais da metade do público-alvo foi imunizada. A frequência é abaixo da esperada, já que a meta da pasta é vacinar 605 mil pessoas, o equivalente a 90% do grupo.

A campanha nacional de vacinação é destinada aos idosos, crianças (até 5 anos), gestantes e puérperas (mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias), servidores públicos, trabalhadores de saúde, professores do serviço público e privado, portadores de doenças crônicas e população privada de liberdade.

No posto de saúde do bairro de Amaralina, a procura pela vacina contra a Influenza foi tranquila na tarde desta sexta.

Demanda

O professor de educação física, Heraldo Da Paixão aproveitou o movimento fraco para se prevenir. “Sempre participo de campanhas de imunização como esta ”, diz Heraldo, que também ressaltou a importância das pessoas procurarem a imunização.

Já o posto do 5ª centro de saúde Clementino Fraga, na avenida Centenário, estava bem movimentado.

De acordo com a direção do local, a lista de espera na tarde de ontem registrou 20 pessoas, que além da imunização contra a gripe, receberiam outras vacinas ofertadas pelo posto. Na sala de espera da unidade de saúde, era notável a grande quantidade de crianças acompanhadas dos familiares.

O técnico em elevadores André Grangeon levou os dois filhos e a esposa para receber a vacina. O caçula Enzo ,6 anos, estava nervoso, com medo da enfermeira. Ele tentou fugir, mas foi impedido pelo pai, chorou e, enfim, foi imunizado.

Questionado sobre a dor, Enzo reagiu com humor. “A agulha furou meus vasos sanguíneos, mas já está tudo bem”, confessou.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

