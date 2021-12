Secretaria investiga aumento de casos de Covid-19 entre crianças, diz Prates

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está investigando o aumento no número de internações de crianças com suspeitas de Covid-19 em Salvador nos últimos dias. O anúncio foi feito pelo secretário da pasta, Leo Prates (PDT), nesta segunda-feira, 28.

Prates acredita que o aumento no número de casos está relacionado com as datas festivas de fim de ano, particularmente o natal, quando as crianças têm contato maior com familiares de segundo grau.

O secretário disse que a pasta segue investigando o caso, inclusive outras possíveis causas para explicar o fenômeno do aumento do número de crianças com quadros de síndrome respiratória.

Só na manhã desta segunda, dez crianças com sintomas da Covid-19 estavam aguardando a regulação em Unidades de Pronto Atendimento (UPAS)e duas delas precisavam de leitos de terapia intensiva (UTI).

adblock ativo