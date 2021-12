Secretaria faz evento em prol da saúde do homem

A Secretaria Municipal da Saúde promove a I Semana do Diagnóstico em Saúde do Homem, em 13 unidades de 12 distritos sanitários da capital. A campanha ocorre na primeira quinzena deste mês.

A meta é realizar consultas com equipe multiprofissional, triagem para o Núcleo de Atenção em Saúde do Homem e ações educativas.

Salvador conta com o Programa Nacional de Promoção à Saúde do Homem, serviço que funciona no Centro de Referência de Doenças Cardiovasculares Adriano Pondé (CRDC), em Amaralina, e objetiva prevenir, identificar e tratar as doenças que atingem ou são mais frequentes no sexo masculino, como câncer da próstata, disfunção erétil e tabagismo.

"É indicado pelo menos uma vez no ano que o homem, em idade de risco, dirija-se a um posto médico para realizar o checape", contou Marinalda Marinho, a gerente municipal do CRDC.

Projeto-piloto - Desde novembro de 2008 foi instalado no CRDC um projeto-piloto do programa, o Núcleo de Atendimento ao Homem, que levou o Ministério da Saúde, em 2009, a criar a Política Nacional de Integração da Saúde do Homem.

"O programa de saúde do homem está implantado em toda a rede municipal. Eles [os homens] necessitam pelo menos do atendimento básico. É isso que o Ministério da Saúde entende", contou Marilzes Mello Alves, responsável pelo programa em Salvador.

Atendimento - Para ser atendida no CRDC, a pessoa deve se encaminhar a qualquer um dos postos de saúde dos 12 distritos sanitários da cidade.

O usuário deve, primeiramente, fazer um checape com um clínico-geral. Após a triagem, a unidade onde o paciente foi atendido telefona para o call center do CRDC para marcação de consulta.

A pessoa deve apresentar uma ficha de referência, e uma de contrarreferência é preenchida pelo médico ou enfermeira. Em todos os atendimentos é necessário apresentar RG e cartão do SUS.

