Secretaria emite carteira de trabalho no Calabar e Nordeste

Técnicos da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) vão emitir, nas próximas quartas-feiras (16 e 23), carteiras de trabalho nos bairros do Calabar e Nordeste de Amaralina, em Salvador. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado (Secom), nesta terça-feira, 15.

A iniciativa do Governo faz parte do movimento 'Outubro Rosa', em atenção às demandas da Câmara de Prevenção Social do Pacto pela Vida. A Secom informou, ainda, que as ações serão realizadas no turno da manhã.

