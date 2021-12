Secretaria divulga lista de selecionados para cursos da Educação Profissional

A Secretaria da Educação do Estado divulgou nesta quarta-feira, 23, a lista dos selecionados para os cursos técnicos de nível médio na forma de articulação subsequente ao Ensino Médio (PROSUB). Para a matrícula, os candidatos precisam comparecer na unidade escolar para a qual se inscreveu e foi contemplado, no período de 30 de janeiro a 1º de fevereiro.

Os selecionados devem apresentar os seguintes documentos: original e cópia da Carteira de Identidade, do CPF, Histórico Escolar e comprovante de residência atualizado. Como as vagas foram distribuídas segundo a ordem classificatória das médias finais obtidas nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática no último ano/módulo de estudo no Ensino Médio ou equivalente ou com base no resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o estudante também deverá levar, no ato da matrícula, a comprovação das notas de Português e Matemática no ENEM, conforme declarado no ato da inscrição.

A lista com os selecionados pode ser consultada pelo Portal da Educação.

