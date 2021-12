Secretaria de Saúde se pronuncia sobre doença misteriosa no subúrbio

Após ser acionada pela Associação de Moradores de Mirante de Periperi por conta de uma doença misteriosa que tem matado moradores, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) enviou equipes de assistência e vigilância ao local, nesta segunda-feira, 2.

De acordo com a SMS, os agentes de combate a endemias investigam um possível surto de dengue, zika ou chikungunya.

O bloqueio vetorial está sendo realizado contra o Aedes com aplicação de inseticida, "uma vez que os sintomas apresentados pelos pacientes são indicativos para arboviroses", informou a secretaria, através de nota.

"A priori, as ocorrências da Rua Antônio Teixeira não estão associadas a óbitos registrados no início de fevereiro na comunidade Muribeca, no Subúrbio Ferroviário", esclareceu a SMS.

